25 слов на правило спряжение глаголов
Русский язык
25 слов на правило спряжение глаголов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хотеть,бежать,брезжить,хочешь,бегут,любить,терпеть ,вертеть,обидеть,зависеть,ненавидеть,посмотреть ,слышать,прогнать,стелить
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