(4*×): 10=28памагите решат
Математика
(4*×): 10=28памагите решат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=70 Вот ответ уравнения
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