Срочно помогите пожалуйста напишити плиз меня убьют если не напишите всего по 7 предложений плиз срочно
Литература
Срочно помогите пожалуйста напишити плиз меня убьют если не напишите всего по 7 предложений плиз срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется что 4 октября отмечают день защиты животных , потому что многие люди убивают зверей. В нашем времени сейчас никто не понимает слово "защищать " . Только некоторые из нас знают что это такое . Многие животные занесены в красную книгу . И их никто не смеет трогать. <br />на данный момент у нас в мире есть много животных которые уже исчезают. И мы не должны этого допустить!! 9 мая это День Победы. Мы отмечаем этот день ,потому что каждый из нас должен знать что было раньше. Каждый из нас должен благодарить наших ветеранов , наших дедов, прадедов. Благодаря им мы живём в этом мире . У нас голубое небо над головой. Мы всю жизнь должны помнить и благодарить их что живём в этом мире.
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