Замени в словах твёрдый согласный звук на парный мягкий так, чтобы получилось нов??е слово. мел галка лук лез

Русский язык

Замени в словах твёрдый согласный звук на парный мягкий так, чтобы получилось нов??е слово. мел галка лук лез

Автор: Гость