Замени в словах твёрдый согласный звук на парный мягкий так, чтобы получилось нов??е слово. мел галка лук лез
Русский язык
Замени в словах твёрдый согласный звук на парный мягкий так, чтобы получилось нов??е слово. мел галка лук лез
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лук-луг-люк<br />лез-лес<br />галка-калка-галька<br />мель
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