270 см * 27 дм. 2700кг * 27 ц

Математика
270 см * 27 дм. 2700кг * 27 ц
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
270см*270см=72900см^2=729дм^2 27ц*27ц=729ц^2
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