270 см * 27 дм. 2700кг * 27 ц
Математика
270 см * 27 дм. 2700кг * 27 ц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
270см*270см=72900см^2=729дм^2 27ц*27ц=729ц^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Помогите пожалуйста. сочинение по теме ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДОВ.ГОРОД??КОЕ РЕМЕСЛО. Сочинение о ЦЕХЕ( мастерской) придумать кто чем заня...
Русский язык
Продолжи запись.Напиши по 5 слов с этими орфограммами.Обозначь орфограммы. 1.редк??й(реденький)... 2.ванна... 3. местный (место)... 4.моро...
Обществознание