289 четные помогите пожалуйста!!:))

Гость: Гость:

1) 7х(в квадрате ) - 5х( в 4 степени) 2) 3а(в 3)-2а(в квадрате ) 3)6b(в квадрате)-b(в 3)+3b-5b(B 2) 4)------(я не знаю мне лень ) 5). 1 — с(в 3) + 0.5с(в квадрате 2 )+. 5 — с 18 6)0.75 а (в4)+3. - 0.275а ( в —а 4 квадрате)