Мальчик везет санки вверх прикладывая силу 600 Ньютон длина горы 60 метров высота 12 ??етров вес санок с грузом 3600 ньютон Определите КПД горы.
Физика
Мальчик везет санки вверх прикладывая силу 600 Ньютон длина горы 60 метров высота 12 ??етров вес санок с грузом 3600 ньютон Определите КПД горы.
Ответ(ы):
Гость:
Кпд= работа полезнаяработу затраченную. Ap/Az n=mgh/F * L= 3600*12/600*60=1.2 , но так быть не может. что-то не так с массой..
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