2х(квадрат)-х(квадрат)= ?
Алгебра
2х(квадрат)-х(квадрат)= ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х2-х2=х2 (2 с права это степень
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