Помогите пожалуйста решить. Найти область определения функции

Математика
Помогите пожалуйста решить. Найти область определения функции
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Применены: свойства логарифмов и арифметического квадратного корня
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