Начерти несколько прямоугольников разной площадь и но с одним и тем же периметром равным 20 см . сколько таких прямоугольников можно построить.Вычисли площадь каждого прямоугольника и сравни. Как меняеться площадь

Математика
Начерти несколько прямоугольников разной площадь и но с одним и тем же периметром равным 20 см . сколько таких прямоугольников можно построить.Вычисли площадь каждого прямоугольника и сравни. Как меняеться площадь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Периметр.P.(9+1)х2=20см,(8+2)х2=20см,(7+3)х2=20см,(6+4)х2=20см,(5+5)х2=20см.Площадь.S. 9х1=9cм2, 8х2=16см2,7х3=21см2,6х4=24см2,5х5=25см2. Меняется S: 7,5,3,1.
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