Начерти несколько прямоугольников разной площадь и но с одним и тем же периметром равным 20 см . сколько таких прямоугольников можно построить.Вычисли площадь каждого прямоугольника и сравни. Как меняеться площадь

Математика

Начерти несколько прямоугольников разной площадь и но с одним и тем же периметром равным 20 см . сколько таких прямоугольников можно построить.Вычисли площадь каждого прямоугольника и сравни. Как меняеться площадь

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