(2x-30)=(x+3) пжжжжжжж
Алгебра
(2x-30)=(x+3) пжжжжжжж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x-30=x+3 2x-x=3+30 x=33 =====
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