Прочитай словосочетания.Сомнительную согласную в корне проверяй гласной.Для это??о к корню слова добавь окончание Платной шкаф-шкафы.Четкий сле..-... .Сьедобный гри..-... .Смешной расска..-... .Звонкий голо..-... .Весна без гр...
Русский язык
Прочитай словосочетания.Сомнительную согласную в корне проверяй гласной.Для это??о к корню слова добавь окончание Платной шкаф-шкафы.Четкий сле..-... .Сьедобный гри..-... .Смешной расска..-... .Звонкий голо..-... .Весна без гроз-грозы.Отвар из тра..-... .Кожа для сапо..-... .Капля для гла..-... .Крем для ру..-... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четкий след-следы. Сьедобный гриб-грибы Смешной рассказ- рассказы Звонкий голос-голоса Отвар из трав-трава Кожа для сапог-сапоги Капля для глаз- глаза Крем для рук-руки
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