Прочитай словосочетания.Сомнительную согласную в корне проверяй гласной.Для это??о к корню слова добавь окончание Платной шкаф-шкафы.Четкий сле..-... .Сьедобный гри..-... .Смешной расска..-... .Звонкий голо..-... .Весна без гр...

Русский язык

Прочитай словосочетания.Сомнительную согласную в корне проверяй гласной.Для это??о к корню слова добавь окончание Платной шкаф-шкафы.Четкий сле..-... .Сьедобный гри..-... .Смешной расска..-... .Звонкий голо..-... .Весна без гроз-грозы.Отвар из тра..-... .Кожа для сапо..-... .Капля для гла..-... .Крем для ру..-... .

Автор: Гость