Решил неравенства: 5bgt;35
Математика
Решил неравенства: 5bgt;35
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5b>35 b>35/5 b>7 промежуток ( 7; + бесконечность)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай словосочетания.Сомнительную согласную в корне проверяй гласной.Для это??о к корню слова добавь окончание Платной шкаф-шкафы.Четкий сле.....
Физика
Автомобиль двигаясь равноускоренно, через t=10с после начала движения достиг скорости v=36км/ч. Определите ускорение, с которым двигался автомобиль...
Русский язык
обсудите, что общего в личных окончаниях глаголов обоих спряжений в форме 2-го лиц?? единственного числа. А различного? пусть каждый из вас выпиш...