Решил неравенства: 5bgt;35

Математика
Решил неравенства: 5bgt;35
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5b>35 b>35/5 b>7 промежуток ( 7; + бесконечность)
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