2x^4-17x^2-9=0 помогите срочнл очень срочно

Алгебра
2x^4-17x^2-9=0 помогите срочнл очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х²=t 2t²-17t-9=0  D=289+72=361=(19)²    t1=(17+19)/4=9     t2=(17-19)/4=-1/2           х²=9    х=+/-√9=+/-3           х²=-1/2   не подходит, т.к.отрицательное выражение под квадратным корнем не может быть.    Ответ: х1=3                х2=-3
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