2x^4-17x^2-9=0 помогите срочнл очень срочно

Гость: Гость:

Х²=t 2t²-17t-9=0 D=289+72=361=(19)² t1=(17+19)/4=9 t2=(17-19)/4=-1/2 х²=9 х=+/-√9=+/-3 х²=-1/2 не подходит, т.к.отрицательное выражение под квадратным корнем не может быть. Ответ: х1=3 х2=-3