Допиши подходящие по смыслу слова лает кусает

Русский язык
Допиши подходящие по смыслу слова лает кусает
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скалится, рычит, брешит
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