22*(17\26х-3\4)=5 1\13
Математика
22*(17\26х-3\4)=5 1\13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22 * (17/26х - 3/4) = 5 1/13 17/26х - 3/4 = 5 1/13 : 22 17/26х = 66/13 : 22 + 3/4 17/26х = 3/13 + 3/4 17/26х = 21/52 х = 21/52 : 17/26 х = 21/34
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