Потчеркнуть и определить члены предложения Белоснежные лилии раскрывается перед Ясной погодой Разбери
Русский язык
Потчеркнуть и определить члены предложения Белоснежные лилии раскрывается перед Ясной погодой Разбери
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лилии раскрываются грамматическая основа. лилии- подлежащее(подчёркиваем 1линией) Раскрываются- сказуемое (двумя)
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