Синтаксический разбор предложения: Грачей пустые колыбели качает ветер, и мертва к земле припавшая трава.
Русский язык
Синтаксический разбор предложения: Грачей пустые колыбели качает ветер, и мертва к земле припавшая трава.
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1 Дополнение, 2 Опред, 3 Дополнение 4 Сказуемое 5 Подлеж. 6 Обст. образа действ, 7 Обст. места , 8 Определение 9 Подлеж. 1 Сущ, 2 прил, 3 сущ, 4 Гл, 5 Сущ, 6 Нар, 7 Сущ, 8 Прил, 9 Сущ ( сложное предл., двусост, невоскл., повествовательное, распрастраненное)
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