Автомобиль едет по ровной прямой дороге со скоростью 20 м/с. При экстренном торможении колёса блокируются, и автомобиль начинает останавливаться. Найдите тормозной путь, если коэффициент трения скольжения равен 0,6.

Физика

Автомобиль едет по ровной прямой дороге со скоростью 20 м/с. При экстренном торможении колёса блокируются, и автомобиль начинает останавливаться. Найдите тормозной путь, если коэффициент трения скольжения равен 0,6.

Автор: Гость