Автомобиль едет по ровной прямой дороге со скоростью 20 м/с. При экстренном торможении колёса блокируются, и автомобиль начинает останавливаться. Найдите тормозной путь, если коэффициент трения скольжения равен 0,6.
Физика
Автомобиль едет по ровной прямой дороге со скоростью 20 м/с. При экстренном торможении колёса блокируются, и автомобиль начинает останавливаться. Найдите тормозной путь, если коэффициент трения скольжения равен 0,6.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Остановка автомобиля происходит за счет силы трения F тр=∫N=∫mg ∫- коэффициент трения По 2 закону Ньютона F тр=ma ∫mg=ma ∫g=a тормозной путь s=v∧2-v0∧2/2g s=400/0,6*10=67 м
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