Магазин открывается в 10:00 утра и закрывается в 10:00 вечера перерыв длится с 15 до 16 часов сколько часов в день открыт магазин
Математика
Магазин открывается в 10:00 утра и закрывается в 10:00 вечера перерыв длится с 15 до 16 часов сколько часов в день открыт магазин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не учитывать перерыв магазин работает 12 часов, перерыв 1 час, т.е. магазин работает 11 часов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Автомобиль едет по ровной прямой дороге со скоростью 20 м/с. При экстренном торможении колёса блокируются, и автомобиль начинает останавливаться. Н...
Геометрия
Ребро основания правильной шестиугольной призмы равно 8. шар касается всех ребер ??ризмы. найти радиус шара и высоту данной призмы. очень прошу п...
Математика
В вазе лежали яблоки и груши петя взял из вазы шесть яблок и шесть груш при этом вз??тые яблоки составили шесть одиннадцатых частей от всех яблок а...