Магазин открывается в 10:00 утра и закрывается в 10:00 вечера перерыв длится с 15 до 16 часов сколько часов в день открыт магазин

Математика

Магазин открывается в 10:00 утра и закрывается в 10:00 вечера перерыв длится с 15 до 16 часов сколько часов в день открыт магазин

Автор: Гость