При изобарном нагревании некоторой массы кислорода О2 на 200К совершена работа 25 кДж по увеличению его объема.Определите массу кислорода(R=8,31)

Физика

При изобарном нагревании некоторой массы кислорода О2 на 200К совершена работа 25 кДж по увеличению его объема.Определите массу кислорода(R=8,31)

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