При изобарном нагревании некоторой массы кислорода О2 на 200К совершена работа 25 кДж по увеличению его объема.Определите массу кислорода(R=8,31)
Физика
При изобарном нагревании некоторой массы кислорода О2 на 200К совершена работа 25 кДж по увеличению его объема.Определите массу кислорода(R=8,31)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ΔT=200 K A=25*10^3 Дж M=32*10^-3 кг/моль m=?A=p*ΔV=m*R*ΔT/M (p=const)m=A*M/(R*ΔT)=25*10^3*32*10^-3/(8.31*200)=0.48 кг=====================
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