Мини сочинение докажи, что доброе дело согревает сердца
Литература
Мини сочинение докажи, что доброе дело согревает сердца
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Гость:
Если делаешь доброе дело друзьям, родителям и близким, они становятся благодарны тебе, им очень приятно, это и спрятано под "согревает сердца"
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