Из двух городов,расстояние между которыми 260 км,одновременно одном направлении отправились два поезда.В момент начала движения впереди шёл поезд со скоростью 50 км/ч, в след за ним шёлвторой поезд со скоростью 70 км/ч.Через ск...

Математика

Из двух городов,расстояние между которыми 260 км,одновременно одном направлении отправились два поезда.В момент начала движения впереди шёл поезд со скоростью 50 км/ч, в след за ним шёлвторой поезд со скоростью 70 км/ч.Через сколько часов после отправления второй поезд догонит первый?

Автор: Гость