Из двух городов,расстояние между которыми 260 км,одновременно одном направлении отправились два поезда.В момент начала движения впереди шёл поезд со скоростью 50 км/ч, в след за ним шёлвторой поезд со скоростью 70 км/ч.Через ск...
Математика
Из двух городов,расстояние между которыми 260 км,одновременно одном направлении отправились два поезда.В момент начала движения впереди шёл поезд со скоростью 50 км/ч, в след за ним шёлвторой поезд со скоростью 70 км/ч.Через сколько часов после отправления второй поезд догонит первый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70-50=20км/час скорость. 260÷20=13 часов
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