2x+4x(35-x)=94 помогите решить
Математика
2x+4x(35-x)=94 помогите решить
Ответ(ы):
Гость:
2x+4x(35-x)=94 2x+140x-4x^2-94=0 -4x^2+142x-94=0 2x^2-121x+47=0 D=b^2-4ac=14641-376=14265 x1=(-b+корень D):2a x2=(-b-корень D):2a
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