2x+4x(35-x)=94 помогите решить

Математика
2x+4x(35-x)=94 помогите решить
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2x+4x(35-x)=94 2x+140x-4x^2-94=0 -4x^2+142x-94=0 2x^2-121x+47=0 D=b^2-4ac=14641-376=14265 x1=(-b+корень D):2a x2=(-b-корень D):2a
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние от а до б по железной дороге 400 км. Вдоль железнодорожного пути через каждый километр стоят столбы указатели километров. На этом участк...
Ответить
Русский язык
Сделать синтаксический разбор предложения наступила дружная весна подул теплый ??етер на землю лег густой туман с грохотом трещали иломались льдины...
Ответить
Химия
Вычислите объём водорода и его количество необходимое для взаимодействия с 8 г. оксида меди.
Ответить
Другие предметы
Для чего нужен пояс казакам ?
Ответить
Математика
Помогите решить задачу срочно Даю 20 баллов :с
Ответить