Расстояние от а до б по железной дороге 400 км. Вдоль железнодорожного пути через каждый километр стоят столбы указатели километров. На этом участке дороги работают два ремонтных тепловоза за день каждый тепловоз совершает одну...

Математика
Расстояние от а до б по железной дороге 400 км. Вдоль железнодорожного пути через каждый километр стоят столбы указатели километров. На этом участке дороги работают два ремонтных тепловоза за день каждый тепловоз совершает одну поездку и астает на стоянку. У какого километрового столба остановится каждый тепловоз?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1  400-(154*2)=92км 2  126/2=63км 3  400-(188*2)=376км 4  146/2=73км 5  400-(158*2)=84км
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