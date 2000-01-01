3/5 log 2 1/8 решите пожалуйста
Математика
3/5 log 2 1/8 решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
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3/5 log ₂1/8=3/5·log₂ 1/2³=3/5·log₂ 2⁻³=3/5*(-3)=-9*/5=-1,8
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