Сравнить океаны (все что есть) 1)По площади,2)По глубине,протяжённости,особенности рельефа дна,органический мир океанов,количество омываемых материков,какие по течениям(холодные,тёплые),солёность

География

Сравнить океаны (все что есть) 1)По площади,2)По глубине,протяжённости,особенности рельефа дна,органический мир океанов,количество омываемых материков,какие по течениям(холодные,тёплые),солёность

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