Помогите решить |2-x|=|x-1|+1
Алгебра
Помогите решить |2-x|=|x-1|+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x ∈(-∞, 1] тогда 2-x > 0, x -1 <= 0 2 -x = 1 - x + 1 2 = 2 все x ∈(-∞, 1] подходят. 2)x ∈(1, 2) тогда 2-x > 0, x -1 >0 2 - x = x - 1 + 1 <=> 2 = 2x => x = 1 здесь решений нет 3) x ∈[2, +∞) 2 - x < 0, x -1 > 0 x - 2 = x - 1+ 1 <=> -2 = 0 решений нет Ответ:x ∈(-∞, 1]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Сравнить океаны (все что есть) 1)По площади,2)По глубине,протяжённости,особенности рельефа дна,органический мир океанов,количество омываемых мате...
Русский язык
Образуй от данных глаголов однокоренные глаголы в неопределённой форме при помощи приставок: Читать- Ехать- Просить- Звонить- Ходить- Х...