Помогите решить |2-x|=|x-1|+1

Алгебра
Помогите решить |2-x|=|x-1|+1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x ∈(-∞, 1] тогда 2-x > 0, x -1 <= 0 2 -x = 1 - x + 1 2 = 2 все x  ∈(-∞, 1] подходят. 2)x ∈(1, 2) тогда 2-x > 0, x -1 >0 2 - x = x - 1 + 1 <=> 2 = 2x => x = 1 здесь решений нет 3) x ∈[2, +∞) 2 - x < 0, x -1 > 0 x - 2 = x - 1+ 1 <=> -2 = 0 решений нет Ответ:x ∈(-∞, 1]
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