Помогите решить |2-x|=|x-1|+1

Гость: Гость:

1) x ∈(-∞, 1] тогда 2-x > 0, x -1 <= 0 2 -x = 1 - x + 1 2 = 2 все x ∈(-∞, 1] подходят. 2)x ∈(1, 2) тогда 2-x > 0, x -1 >0 2 - x = x - 1 + 1 <=> 2 = 2x => x = 1 здесь решений нет 3) x ∈[2, +∞) 2 - x < 0, x -1 > 0 x - 2 = x - 1+ 1 <=> -2 = 0 решений нет Ответ:x ∈(-∞, 1]