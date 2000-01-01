Из двух поселков расстояние межу котороми 2000 м вышли дновременно в противоположн??х направлений 2 человека. Каким может быть расстояние между этими пешеходами, кокда первый пройдёт 400 м , а второй 300м?

Математика

Из двух поселков расстояние межу котороми 2000 м вышли дновременно в противоположн??х направлений 2 человека. Каким может быть расстояние между этими пешеходами, кокда первый пройдёт 400 м , а второй 300м?

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