3,6,4,8,6,12,10... продолжи закономерность . варианты ответов - а) 20 , б) 12 , в) 18 , г) 8

Математика

3,6,4,8,6,12,10... продолжи закономерность . варианты ответов - а) 20 , б) 12 , в) 18 , г) 8

Автор: Гость