3,6,4,8,6,12,10... продолжи закономерность . варианты ответов - а) 20 , б) 12 , в) 18 , г) 8

Математика
3,6,4,8,6,12,10... продолжи закономерность . варианты ответов - а) 20 , б) 12 , в) 18 , г) 8
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ а) 20  3,6,4,8,6,12,10,20,18,32... правило умножаем на 2 потом минус 2
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