3 кг 5г *4=(3 кг+5 г)*4=3 кг *4 +5 г*4=
Математика
3 кг 5г *4=(3 кг+5 г)*4=3 кг *4 +5 г*4=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отже будет 12 кг, 20г
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