Выпиши из толового словарика два предмета определения понятия, в которых отличит??льный признак выражается словосочетанием (причастным оборотом).

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Выпиши из толового словарика два предмета определения понятия, в которых отличит??льный признак выражается словосочетанием (причастным оборотом).

Автор: Гость