Выпиши из толового словарика два предмета определения понятия, в которых отличит??льный признак выражается словосочетанием (причастным оборотом).
Русский язык
Выпиши из толового словарика два предмета определения понятия, в которых отличит??льный признак выражается словосочетанием (причастным оборотом).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мораль - это ценности и нормы( правила ). регулирующие поведение людей. Бирюк - это волк, волк - одиночка, волк живущий без стаи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
История
Помогите пж!!! Отметьте положения клюнийской церковной реформы. 1. Право вмешате??ьства императора в выборы Римского Папы. 2. Независимость ...