Выпиши из толового словарика два предмета определения понятия, в которых отличит??льный признак выражается словосочетанием (причастным оборотом).

Русский язык
Выпиши из толового словарика два предмета определения понятия, в которых отличит??льный признак выражается словосочетанием (причастным оборотом).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мораль - это ценности и нормы( правила ). регулирующие поведение людей. Бирюк - это волк, волк - одиночка, волк живущий без стаи.
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