Помогите пж!!! Отметьте положения клюнийской церковной реформы. 1. Право вмешате??ьства императора в выборы Римского Папы. 2. Независимость церкви от светской власти. 3. Запрет священникам вступать в брак. 4. Разрешение...

История

Помогите пж!!! Отметьте положения клюнийской церковной реформы. 1. Право вмешате??ьства императора в выборы Римского Папы. 2. Независимость церкви от светской власти. 3. Запрет священникам вступать в брак. 4. Разрешение купли и продажи церковных должностей. 5. Провозглошение церковной власти выше светской. 6. Участие исператора в выборах всех епископов Католической церкви 7. Распространение запрета вступать в брак только на монахов 8. Выборы Римского Папы собранием кардиналов 9. Разрешение передачи церковной земли по наследству 10. Предоставление права назначения епископов Римскому Папе Просто напишите цифры которые подходят. Заранее спасибо

Автор: Гость