Помогите пж!!! Отметьте положения клюнийской церковной реформы. 1. Право вмешате??ьства императора в выборы Римского Папы. 2. Независимость церкви от светской власти. 3. Запрет священникам вступать в брак. 4. Разрешение...

История
Помогите пж!!! Отметьте положения клюнийской церковной реформы. 1. Право вмешате??ьства императора в выборы Римского Папы. 2. Независимость церкви от светской власти. 3. Запрет священникам вступать в брак. 4. Разрешение купли и продажи церковных должностей. 5. Провозглошение церковной власти выше светской. 6. Участие исператора в выборах всех епископов Католической церкви 7. Распространение запрета вступать в брак только на монахов 8. Выборы Римского Папы собранием кардиналов 9. Разрешение передачи церковной земли по наследству 10. Предоставление права назначения епископов Римскому Папе Просто напишите цифры которые подходят. Заранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клюнийская реформа против вмешательства светских властей в церковную жизнь. #2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Написать 10 предложений и сделать синтаксический разбор
Ответить
Русский язык
с 5 по 9 вопрос ответьте пожалуйста а 10 не нужно вопрос я уже ответил
Ответить
География
Відомо що масштаб карти такий: в 1см 13,5км. Визначте відстань від Житомира до Коростеня,якщо на карті вона дорівнює 5,6см
Ответить
Обществознание
Пожалуйста, выпишите личные права человека из 2 главы в конституции РФ ! Жду ваших ??редложений))))
Ответить
Математика
Ввчислите произведение12×45 разными способами применив сочетательное расприделительное свойство умножения
Ответить