Пожалуйста, выпишите личные права человека из 2 главы в конституции РФ ! Жду ваших ??редложений))))
Обществознание
Пожалуйста, выпишите личные права человека из 2 главы в конституции РФ ! Жду ваших ??редложений))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глава 2. Права и свободы человека и гражданинаСтатья 20 право на жизнь.Статья 22 право на свободу и личную неприкосновенность.Статья 23 1) право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.2) Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Статья 25 Жилище неприкосновенно. Статья 26 право определять и указывать свою национальную принадлежность. и право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.Статья 27 право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. свободно выезжать за пределы Российской Федерации. беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.Статья 28 свобода совести, свобода вероисповеданияСтатья 29 свобода мысли и слова.право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Статья 30 право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Статья 31 право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.Статья 32 право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей.право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. право участвовать в отправлении правосудия.Статья 33 право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.Статья 34 право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.Статья 35право владения, пользования и распоряжения имуществом Статья 36 право иметь в частной собственности землю.Статья 37 право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку. имеет право на отдых. Статья 40 право на жилище. Статья 41 право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Статья 42 право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.Статья 43 имеет право на образование. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.Статья 44 свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.Статья 45.право защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.Статья 46право обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.Статья 47Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом. право на получение квалифицированной юридической помощи. право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.Статья 53право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.
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