Укажите три способа когда свободный человек мог превратится в холопа

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Укажите три способа когда свободный человек мог превратится в холопа
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Гроші , школа айфон
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