С помощью чего или кого могут распространятся ребина

Окружающий мир
С помощью чего или кого могут распространятся ребина
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
насильщиками( животными)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В прямоугольнике угол между диагоналями равен 136 градусов найти угол между диагональю и меньшей стороной прямоугольника.
Ответить
История
Укажите три способа когда свободный человек мог превратится в холопа
Ответить
Математика
Номер 267. На баскетбольном матче две третьих зрителей - дети. Сколько всего зрителей было на матче, если взрослых зрителей было 200? На это за...
Ответить
Физика
Як ви вважаєте,швидкість 1 м/с --це велика швидкість?
Ответить
Математика
Число которые получаем в результате вычитания называется......
Ответить