Ввчислите произведение12×45 разными способами применив сочетательное расприделительное свойство умножения
Математика
Ввчислите произведение12×45 разными способами применив сочетательное расприделительное свойство умножения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*45=540 45*12=540 Надеюсь что правильно, если нет... Сорян
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