Написать 10 предложений и сделать синтаксический разбор
Русский язык
Написать 10 предложений и сделать синтаксический разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петя ест яблоко- Петя подлежащее, ест сказуемое, яблоко дополнение. Миша любит кататься на самокате-Миша подлежащее, любит кататься сказуемое, на самокате - дополнение. ,белки любят есть орехи. ,белки подлежащее, любят есть сказуемое, орехи дополнение. Ира закончила писать домашнее задание. Ира подлежащее, закончила писать сказуемое, домашнее задание дополнение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Відомо що масштаб карти такий: в 1см 13,5км. Визначте відстань від Житомира до Коростеня,якщо на карті вона дорівнює 5,6см
Обществознание
Математика
Ввчислите произведение12×45 разными способами применив сочетательное расприделительное свойство умножения
Окружающий мир