Написать 10 предложений и сделать синтаксический разбор

Русский язык
Написать 10 предложений и сделать синтаксический разбор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петя ест яблоко- Петя подлежащее, ест сказуемое, яблоко дополнение. Миша любит кататься на самокате-Миша подлежащее, любит кататься сказуемое, на самокате - дополнение. ,белки любят есть орехи. ,белки подлежащее, любят есть сказуемое, орехи дополнение. Ира закончила писать домашнее задание. Ира подлежащее, закончила писать сказуемое, домашнее задание дополнение
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