Відомо що масштаб карти такий: в 1см 13,5км. Визначте відстань від Житомира до Коростеня,якщо на карті вона дорівнює 5,6см

География

Відомо що масштаб карти такий: в 1см 13,5км. Визначте відстань від Житомира до Коростеня,якщо на карті вона дорівнює 5,6см

Автор: Гость