Відомо що масштаб карти такий: в 1см 13,5км. Визначте відстань від Житомира до Коростеня,якщо на карті вона дорівнює 5,6см

География
Відомо що масштаб карти такий: в 1см 13,5км. Визначте відстань від Житомира до Коростеня,якщо на карті вона дорівнює 5,6см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот такое уровнение 5,6*13,5=75,6 км
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