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Математика

3 класс. Часть.2 Примеры 1 страница 7. а) 12 часть числа 50; б) 1/7 часть числа 84; в) 1/4 ч??сть числа 100; г) 1/3 часть числа 33;

Автор: Гость