Помогите у 1 пожайлуста срочно
Қазақ тiлi
Помогите у 1 пожайлуста срочно
Ответ(ы):
Гость:
Не жауып тұр? Қар не істеп тұр? Күн не істеді? Не ұзарды? Ненің аязы қатайды? Түннің аязы не істеді? Қар қалай жауады? Қар қалай түседі? ненің бетін мұз жабады? Өзен және ненің бетін мұз жабады? қай жерді жабайы үйректер қыстайды? қандай күндерде үйректер көз тартады?
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