3 класс помогите ребяьта.
Математика
3 класс помогите ребяьта.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 492:6=82 (шт.) -древовидных папоротников 2) 82+605=687 (шт.) - мангровых
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