3 класс помогите ребяьта.

Математика
3 класс помогите ребяьта.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 492:6=82 (шт.) -древовидных папоротников 2) 82+605=687 (шт.) - мангровых
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