Составьте сочетания слов "весна", "весенний", "стихи", "по весеннему", "ветер", "шумят", "весной", "о весне", "расцветает"

Гость: Гость:

1)весна - прекрасное время года 2)весенний запах кружит в голове 3)весеннее настроение уже близко 4)пахнет уже по-весеннему 5)шумят деревья 6)расцветают яблони и груши 7)расцветает красивая яблоня 8)все уже думают только о весне 9)все живут весной сейчас. Что смогла)