Составьте сочетания слов "весна", "весенний", "стихи", "по весеннему", "ветер", "шумят", "весной", "о весне", "расцветает"
Русский язык
Составьте сочетания слов "весна", "весенний", "стихи", "по весеннему", "ветер", "шумят", "весной", "о весне", "расцветает"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)весна - прекрасное время года 2)весенний запах кружит в голове 3)весеннее настроение уже близко 4)пахнет уже по-весеннему 5)шумят деревья 6)расцветают яблони и груши 7)расцветает красивая яблоня 8)все уже думают только о весне 9)все живут весной сейчас. Что смогла)
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