Как можно определить спряжение глагола? 1) По вопросу 2) По форме третьего лица множественного числа 3) По форме первого числа единственного числа 4) По неопределенной форме

Русский язык

Как можно определить спряжение глагола? 1) По вопросу 2) По форме третьего лица множественного числа 3) По форме первого числа единственного числа 4) По неопределенной форме

Автор: Гость