Помогите пожалуйста!!!!! Умоляю!!!! На Сандомирском плацдарме в результате дерзкой атаки экипажа танка под командованием младшего лейтенанта А.Оськина был раскрыт из важных немецких секретов, за что Александр Оськин был удосто...

История

Помогите пожалуйста!!!!! Умоляю!!!! На Сандомирском плацдарме в результате дерзкой атаки экипажа танка под командованием младшего лейтенанта А.Оськина был раскрыт из важных немецких секретов, за что Александр Оськин был удостоен звания Героя Советского Союза. О каком секрете идёт речь? И да, не знаете ответ на вопрос, ничего не пишите. Не надо писать не понятно что, только ради баллов.

Автор: Гость