Помогите пожалуйста!!!!! Умоляю!!!! На Сандомирском плацдарме в результате дерзкой атаки экипажа танка под командованием младшего лейтенанта А.Оськина был раскрыт из важных немецких секретов, за что Александр Оськин был удосто...
История
Помогите пожалуйста!!!!! Умоляю!!!! На Сандомирском плацдарме в результате дерзкой атаки экипажа танка под командованием младшего лейтенанта А.Оськина был раскрыт из важных немецких секретов, за что Александр Оськин был удостоен звания Героя Советского Союза. О каком секрете идёт речь? И да, не знаете ответ на вопрос, ничего не пишите. Не надо писать не понятно что, только ради баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На Садомирском плацдарме впервые были уничтожены 3 новейших тяжелых танка Тигр-II "королевский тигр" экипажем танка Т-34 под командованием А.П.Оськина. Младший лейтенант Александр Оськин при атаке танков и попадании снаряда сбоку ближе к корме (там где должны быть двигатель и топливные баки), обнаружил уязвимые (слабые места) этих немецких танков. Таким образом, был раскрыт секрет для вывода из строя этих мощных по вооружению и по защите танку.
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