-2²-4*1*(-8) решите пж
Математика
-2²-4*1*(-8) решите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два в квадрате будет 4 -4×1×(-8)=36 сперва делаешь умножение потом отнимаешь
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