3 Ом и 6 Ом включены последовательно. Работа электрического тока за одинаковое вре??я ответ поясните. 1) на первом в 2 раза больше 2) на первом. Больше в 4 раза 3) на втором больше в 2 раза 4) на втором больше 4 раза

Физика

3 Ом и 6 Ом включены последовательно. Работа электрического тока за одинаковое вре??я ответ поясните. 1) на первом в 2 раза больше 2) на первом. Больше в 4 раза 3) на втором больше в 2 раза 4) на втором больше 4 раза

Автор: Гость