3 Ом и 6 Ом включены последовательно. Работа электрического тока за одинаковое вре??я ответ поясните. 1) на первом в 2 раза больше 2) на первом. Больше в 4 раза 3) на втором больше в 2 раза 4) на втором больше 4 раза

Физика
3 Ом и 6 Ом включены последовательно. Работа электрического тока за одинаковое вре??я ответ поясните. 1) на первом в 2 раза больше 2) на первом. Больше в 4 раза 3) на втором больше в 2 раза 4) на втором больше 4 раза
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) на втором больше в 2 раза потому что   A2/A1=I^2*R2*t/I^2*R1*t=R2/R1=2
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