3. Сколько лампочек должно быть последовательно включено в елочной гирлянде, если гирлянда рассчитана на включение в сеть с напряжением U = 220 В? На каждой лампочке написано: мощность Р = 2 Вт, сила тока I = 0,3 А.

Физика
3. Сколько лампочек должно быть последовательно включено в елочной гирлянде, если гирлянда рассчитана на включение в сеть с напряжением U = 220 В? На каждой лампочке написано: мощность Р = 2 Вт, сила тока I = 0,3 А.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:U=220B P=2Bт I=0.3А n=? решение:I=UP,U=IP U=nPL n=U/p*I=220/2*0.3=367
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