3. Сколько лампочек должно быть последовательно включено в елочной гирлянде, если гирлянда рассчитана на включение в сеть с напряжением U = 220 В? На каждой лампочке написано: мощность Р = 2 Вт, сила тока I = 0,3 А.

Физика

3. Сколько лампочек должно быть последовательно включено в елочной гирлянде, если гирлянда рассчитана на включение в сеть с напряжением U = 220 В? На каждой лампочке написано: мощность Р = 2 Вт, сила тока I = 0,3 А.

Автор: Гость