3 слова с приставкой корнем и окончанием

Русский язык
3 слова с приставкой корнем и окончанием
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подруга(по приставка, друг корень, а окончание), безголосый(без приставка, голос корень, ый окончание),переход(пере приставка, ход корень, окончание нулевое).
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