В равнобедренном треугольники CDE с основанием CE проведена высота CF .Найдите lt; ECF если lt; D=54
Геометрия
В равнобедренном треугольники CDE с основанием CE проведена высота CF .Найдите lt; ECF если lt; D=54
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В треугольнике CDE: угол С = углу E =(180 - 54)/2 = 63 градуса В треугольнике CFE: угол ECF =180-90-63=27 градусов
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